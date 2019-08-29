Команда нового премьера Гончарука внесла в Раду 37 первоочередных законопроектов
Новый Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал Верховную Раду в ближайшие 3-4 месяца утвердить все системные структурные законопроекты. А в следующем году парламент должен был бы работать над реализацией (воплощением в жизнь) этих законопроектов, чтобы ускорить рост экономики с 2-3% до, как минимум, 5-7%.
Гончарук подчеркнул, что важнейшая задача правительства – экономический рост: "это должно дать нам 1 миллион рабочих мест".
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Кроме необходимости обеспечить дешевые ресурсы, премьер также заявил о намерении установить равные правила игры.
Очень долго в стране большое количество людей считало, что Украину как государство можно использовать для создания для себя конкурентных преимуществ. Мы это прекратим. Железную дорогу, облэнерго, облгазы и так далее и тому подобное нельзя использовать для получения сверхприбылей за счет других,
– отметил Гончарук.
Это означает, что энергорынки, инфраструктура – сферы, где приоритетно должна быть обеспечена конкуренция, добавил глава правительства.
По его словам, в этом году также важно "очистить" от коррупции созданную во главе с Сергеем Верлановым Государственную налоговую службу, навести порядок в налоговом администрировании, чтобы бизнес и другие налогоплательщики чувствовали себя комфортно в отношениях с государством.
"У нас там (в ГНС) есть очень хороший, по моему мнению, менеджер. Мы будем всячески поддерживать", – сказал Гончарук.
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Сейчас на сайте Верховной Рады опубликованы 34 законопроекта от депутатов фракции "Слуга народа". Текстов документов пока на сайте нет.
- 1071 Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.
- 1070 Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации.
- 1067 Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины и признании утратившим силу закона Украины "О списке документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности" относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности.
- 1066 Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти.
- 1 065 Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовой охраны географических названий.
- 1064 Проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования.
- 1063 Проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда.
- 1062 Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий.
- 1061 Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог.
- 1059 Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине.
- 1058 Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине.
- 1056 Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности.
- 1055 Проект закона об аренде государственного и коммунального имущества.
- 1054 Проект закона о признании утратившим силу Закона Украины "О списке объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".
- 1053 Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.
- 1052 Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О строительных нормах" относительно совершенствования нормирования в строительстве.
- 1051 Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
- 1050 Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения списка видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию.
- 1049 Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
- 1048 Проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов.
- 1047 Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля.
- 1046 Проект закона о концессиях.
- 1045 Проект закона о внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины.
- 1044 Проект закона о внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины относительно внедрения электронного документооборота, связанного с законодательным процессом.
- 1043 Проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры.
- 1042 Проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно планирования и системности в законотворческой деятельности Верховной Рады Украины.
- 1041 Проект закона о внесении изменений в закон Украины "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" (относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования).
- 1040 Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права законодательной инициативы народных депутатов Украины.
- 1039 Проект закона о внесении изменений в статью 116 регламента Верховной Рады Украины относительно требований к предложениям и поправкам к законопроекту, который готовится ко второму чтению.
- 1038 Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О статусе народного депутата Украины" (относительно приведения закона Украины "О статусе народного депутата Украины" в соответствие с Конституцией Украины).
- 1037 Проект закона о внесении изменения в закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества".
- 1036 Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения открытости и прозрачности деятельности Верховной Рады Украины.
- 1035 Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потери права народных депутатов Украины на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины
- 1033 Проект постановления о главе Верховной Рады Украины.