Команда нового премьера Гончарука внесла в Раду 37 первоочередных законопроектов

Новый Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал Верховную Раду в ближайшие 3-4 месяца утвердить все системные структурные законопроекты. А в следующем году парламент должен был бы работать над реализацией (воплощением в жизнь) этих законопроектов, чтобы ускорить рост экономики с 2-3% до, как минимум, 5-7%.

Гончарук подчеркнул, что важнейшая задача правительства – экономический рост: "это должно дать нам 1 миллион рабочих мест".

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Кроме необходимости обеспечить дешевые ресурсы, премьер также заявил о намерении установить равные правила игры.

Очень долго в стране большое количество людей считало, что Украину как государство можно использовать для создания для себя конкурентных преимуществ. Мы это прекратим. Железную дорогу, облэнерго, облгазы и так далее и тому подобное нельзя использовать для получения сверхприбылей за счет других,

– отметил Гончарук.

Это означает, что энергорынки, инфраструктура – сферы, где приоритетно должна быть обеспечена конкуренция, добавил глава правительства.

По его словам, в этом году также важно "очистить" от коррупции созданную во главе с Сергеем Верлановым Государственную налоговую службу, навести порядок в налоговом администрировании, чтобы бизнес и другие налогоплательщики чувствовали себя комфортно в отношениях с государством.

"У нас там (в ГНС) есть очень хороший, по моему мнению, менеджер. Мы будем всячески поддерживать", – сказал Гончарук.

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Сейчас на сайте Верховной Рады опубликованы 34 законопроекта от депутатов фракции "Слуга народа". Текстов документов пока на сайте нет.