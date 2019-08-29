Команда нового прем'єра Гончарука внесла в Раду 37 першочергових законопроектів
Новий Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук закликав Верховну Раду в найближчі 3-4 місяці затвердити всі системні структурні законопроекти. А наступного року парламент мав би працювати над імплементацією (втіленням у життя) цих законопроектів, щоб прискорити зростання економіки з 2-3% до, щонайменше, 5-7%.
Гончарук наголосив, що найважливіше завдання уряду – економічне зростання: "це повинно дати нам 1 мільйон робочих місць".
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Крім необхідності забезпечити дешеві ресурси, прем'єр також заявив про намір встановити рівні правила гри.
Дуже довго в країні велика кількість людей вважала, що Україну як державу можна використовувати для створення для себе конкурентних переваг. Ми це припинимо. Залізницю, обленерго, облгази і так далі і тому подібне не можна використовувати для отримання надприбутків за рахунок інших,
– наголосив Гончарук.
Це означає, що енергоринки, інфраструктура – сфери, де пріоритетно повинна бути забезпечена конкуренція, додав глава уряду.
За його словами, цього року також важливо "очистити" від корупції новостворену на чолі з Сергієм Верлановим Державну податкову службу, навести лад у податковому адмініструванні, щоб бізнес та інші платники податків почувалися комфортно у відносинах з державою.
"У нас там (в ДПС) є дуже хороший, на мою думку, менеджер. Ми всіляко підтримуватимемо", – сказав Гончарук.
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Наразі на сайті Верховної Ради опубліковані 34 законопроекти від депутатів фракції "Слуга народу". Текстів документів поки що на сайті немає.
- 1071 Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг.
- 1070 Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації.
- 1067 Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України та визнання таким, що втратив чинність, закону України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності.
- 1066 Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади.
- 1 065 Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних назв.
- 1064 Проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування.
- 1063 Проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду.
- 1062 Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів.
- 1061 Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з управління безпекою автомобільних доріг.
- 1059 Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні.
- 1058 Проект закону про внесення змін до закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створення) фільму в Україні.
- 1056 Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності.
- 1055 Проект закону про оренду державного та комунального майна.
- 1054 Проект закону про визнання таким, що втратив чинність, закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".
- 1053 Проект закону про внесення змін до закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг.
- 1052 Проект закону про внесення змін до закону України "Про будівельні норми" щодо вдосконалення нормування в будівництві.
- 1051 Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
- 1050 Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
- 1049 Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
- 1048 Проект закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів.
- 1047 Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю.
- 1046 Проект закону про концесії.
- 1045 Проект закону про внесення змін до регламенту Верховної Ради України щодо приведення у відповідність з Конституцією України.
- 1044 Проект закону про внесення змін до регламенту Верховної Ради України щодо впровадження електронного документообігу, пов'язаного з законодавчим процесом.
- 1043 Проект закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів в ході законодавчої процедури.
- 1042 Проект закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради України.
- 1041 Проект закону про внесення змін до закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування).
- 1040 Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо права законодавчої ініціативи народних депутатів України.
- 1039 Проект закону про внесення змін до статті 116 регламенту Верховної Ради України щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту, який готується до другого читання.
- 1038 Проект закону про внесення змін до закону України "Про статус народного депутата України" (щодо приведення закону України "Про статус народного депутата України" у відповідність з Конституцією України).
- 1037 Проект закону про внесення зміни до закону України "Про приватизацію державного та комунального майна".
- 1036 Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та прозорості діяльності Верховної Ради України.
- 1035 Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо втрати права народних депутатів України на фінансове забезпечення в разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України
- 1033 Проект постанови про голову Верховної Ради України.