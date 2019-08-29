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      Команда нового прем'єра Гончарука внесла в Раду 37 першочергових законопроектів

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      Новий Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук
      Новий Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук / zrada.today

      Новий Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук закликав Верховну Раду в найближчі 3-4 місяці затвердити всі системні структурні законопроекти. А наступного року парламент мав би працювати над імплементацією (втіленням у життя) цих законопроектів, щоб прискорити зростання економіки з 2-3% до, щонайменше, 5-7%.

      Гончарук наголосив, що найважливіше завдання уряду – економічне зростання: "це повинно дати нам 1 мільйон робочих місць".

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      Крім необхідності забезпечити дешеві ресурси, прем'єр також заявив про намір встановити рівні правила гри.

      Дуже довго в країні велика кількість людей вважала, що Україну як державу можна використовувати для створення для себе конкурентних переваг. Ми це припинимо. Залізницю, обленерго, облгази і так далі і тому подібне не можна використовувати для отримання надприбутків за рахунок інших,
      – наголосив Гончарук.

      Це означає, що енергоринки, інфраструктура – сфери, де пріоритетно повинна бути забезпечена конкуренція, додав глава уряду.

      За його словами, цього року також важливо "очистити" від корупції новостворену на чолі з Сергієм Верлановим Державну податкову службу, навести лад у податковому адмініструванні, щоб бізнес та інші платники податків почувалися комфортно у відносинах з державою.

      "У нас там (в ДПС) є дуже хороший, на мою думку, менеджер. Ми всіляко підтримуватимемо", – сказав Гончарук.

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      Наразі на сайті Верховної Ради опубліковані 34 законопроекти від депутатів фракції "Слуга народу". Текстів документів поки що на сайті немає.

      1. 1071 Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг.
      2. 1070 Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації.
      3. 1067 Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України та визнання таким, що втратив чинність, закону України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності.
      4. 1066 Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади.
      5. 1 065 Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних назв.
      6. 1064 Проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування.
      7. 1063 Проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду.
      8. 1062 Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів.
      9. 1061 Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з управління безпекою автомобільних доріг.
      10. 1059 Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні.
      11. 1058 Проект закону про внесення змін до закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створення) фільму в Україні.
      12. 1056 Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності.
      13. 1055 Проект закону про оренду державного та комунального майна.
      14. 1054 Проект закону про визнання таким, що втратив чинність, закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".
      15. 1053 Проект закону про внесення змін до закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг.
      16. 1052 Проект закону про внесення змін до закону України "Про будівельні норми" щодо вдосконалення нормування в будівництві.
      17. 1051 Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
      18. 1050 Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
      19. 1049 Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
      20. 1048 Проект закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів.
      21. 1047 Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю.
      22. 1046 Проект закону про концесії.
      23. 1045 Проект закону про внесення змін до регламенту Верховної Ради України щодо приведення у відповідність з Конституцією України.
      24. 1044 Проект закону про внесення змін до регламенту Верховної Ради України щодо впровадження електронного документообігу, пов'язаного з законодавчим процесом.
      25. 1043 Проект закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів в ході законодавчої процедури.
      26. 1042 Проект закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради України.
      27. 1041 Проект закону про внесення змін до закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування).
      28. 1040 Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо права законодавчої ініціативи народних депутатів України.
      29. 1039 Проект закону про внесення змін до статті 116 регламенту Верховної Ради України щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту, який готується до другого читання.
      30. 1038 Проект закону про внесення змін до закону України "Про статус народного депутата України" (щодо приведення закону України "Про статус народного депутата України" у відповідність з Конституцією України).
      31. 1037 Проект закону про внесення зміни до закону України "Про приватизацію державного та комунального майна".
      32. 1036 Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та прозорості діяльності Верховної Ради України.
      33. 1035 Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо втрати права народних депутатів України на фінансове забезпечення в разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України
      34. 1033 Проект постанови про голову Верховної Ради України.
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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Верховна Рада Законодавство
      Джерело: 24 канал
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