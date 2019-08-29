Команда нового прем'єра Гончарука внесла в Раду 37 першочергових законопроектів

Новий Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук закликав Верховну Раду в найближчі 3-4 місяці затвердити всі системні структурні законопроекти. А наступного року парламент мав би працювати над імплементацією (втіленням у життя) цих законопроектів, щоб прискорити зростання економіки з 2-3% до, щонайменше, 5-7%.

Гончарук наголосив, що найважливіше завдання уряду – економічне зростання: "це повинно дати нам 1 мільйон робочих місць".

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Крім необхідності забезпечити дешеві ресурси, прем'єр також заявив про намір встановити рівні правила гри.

Дуже довго в країні велика кількість людей вважала, що Україну як державу можна використовувати для створення для себе конкурентних переваг. Ми це припинимо. Залізницю, обленерго, облгази і так далі і тому подібне не можна використовувати для отримання надприбутків за рахунок інших,

– наголосив Гончарук.

Це означає, що енергоринки, інфраструктура – сфери, де пріоритетно повинна бути забезпечена конкуренція, додав глава уряду.

За його словами, цього року також важливо "очистити" від корупції новостворену на чолі з Сергієм Верлановим Державну податкову службу, навести лад у податковому адмініструванні, щоб бізнес та інші платники податків почувалися комфортно у відносинах з державою.

"У нас там (в ДПС) є дуже хороший, на мою думку, менеджер. Ми всіляко підтримуватимемо", – сказав Гончарук.

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Наразі на сайті Верховної Ради опубліковані 34 законопроекти від депутатів фракції "Слуга народу". Текстів документів поки що на сайті немає.