Командир говорил без разбора бросать гранаты в подвалы, а там четверо детей, – оккупант

Российские оккупанты и дальше жалуются своим родным на то, какие военные преступления они совершают в Украине. И о том, как мечтают выбраться отсюда живыми.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало очередной перехват разговора российского оккупанта со своей женой. В нем немало о том, какие потери несут оккупанты, и как они готовы уничтожать гражданское население.

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Упасть с танка

В разговоре жена оккупанта советует ему "упасть с танка". Так он сможет получить травму и отправиться в госпиталь. А уже оттуда домой. Иного способа живым выбраться из Украины они не видят. Ведь ротации не предвидится из-за того, что их отправили в Украину до сентября. Мужчина подтверждает, что ротации не будет, заявляя, что "какой долбо*б сюда поедет".

Но оккупант не слишком одобряет идею получения травмы. Жалуется, что сейчас ФСБ слишком внимательно проверяет, кто и как получил травму на войне против Украины. Поэтому этот план может и не сработать. Поэтому лучше получить ранение.

Зашло 100 морпехов, вышло 50

Рассказал он и о потерях, которые несет российская оккупационная армия. По его словам, они взяли одно село, где немало захватчиков погибло. При этом среди них и те, кого мобилизовали с оккупированных территорий Украины.

"Морпехов сто... ну, около сотни человек заходило. Вышло всего 50. А этих (так называемых "ополченцев", – 24 канал) заходило 80 – вышло где-то около 20", – признался российский оккупант.

Гранаты по гражданским в подвале

Российское военное командование не только не считается с потерями личного состава, но и отдает преступные приказы по уничтожению мирного населения.

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Оккупант признался, что его комбат отдал приказ во время штурма села забрасывать в каждый подвал гранату, не глядя. И только после этого заходить туда.

К счастью, не все выполнили его приказ. И когда оккупанты спустились в один из таких подвалов, то обнаружили там четверых детей, которые прятались.

Смотрите перехваченный разговор оккупанта с женой