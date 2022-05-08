Командир этим занимается, – защитник Мариуполя об эвакуации раненых военных из "Азовстали"
Сейчас идет активная работа над организацией процесса эвакуации украинских военных из "Азовстали". Речь идет о бойцах, которые получили ранения при защите города.
Об этом 8 мая сообщил капитан Святослав Паламарь с позывным "Калина", заместитель командира полка защитников Мариуполя в эксклюзивном комментарии журналистам 24 канала.
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Боец отметил, что пока неизвестно, будет ли сегодня договоренность о проведении второго этапа – эвакуации раненых военных. Этот вопрос контролирует Денис "Редис" Прокопенко.
Командир подразделения этим занимается, настаивает на этом. Потому что это очень важно, это жизнь наших защитников, которые внесли очень большой вклад в то, что на фронте сейчас такая ситуация, какая есть, что на фронте появилось новое вооружение. В том, что Украина удержалась и продолжает борьбу. В этом заслуга наших ребят,
– подчеркнул Святослав Паламарь.
"Калина" рассказал, что Денис Прокопенко также активно участвовал в проведении эвакуации гражданских из "Азовстали", организовав весь этот процесс на территории завода, соответственно.
"Кроме этого он еще командует обороной. Мы очень благодарны ему за это", – добавил защитник Мариуполя.Обратите внимание! Ирина Верещук 7 мая заявила, что украинским властям удалось вывезти с территории "Азовстали" всех женщин, детей и пожилых людей.
Ситуация в Мариуполе: что известно
- По словам Святослава Паламара, пока нет режима прекращения огня на заводе.
- За ночь было не менее 25 авианалетов, вылетов самолетов, из них 3 – стратегические бомбардировщики, работавшие по территории "Азовстали". Также враг использовал ствольную артиллерию, пехоту, снайперский огонь, минометный по позициям украинских защитников.
- "Калина" указал, что ничего не меняется уже третий месяц. Война продолжается, ребята отдают жизнь за Украину и выполняют свой долг перед государством и украинским народом.
Второй этап эвакуации из "Азовстали"
Владимир Зеленский рассказал, что сейчас идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии. Президент объяснил, что главная цель – это вытащить из "Азовстали" раненых и медиков.
Политик также добавил, что идет активная работа над выводом из "Азовстали" героических защитников Мариуполя. Это очень сложная задача, но все понимают ее важность.
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