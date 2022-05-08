Командир этим занимается, – защитник Мариуполя об эвакуации раненых военных из "Азовстали"

Сейчас идет активная работа над организацией процесса эвакуации украинских военных из "Азовстали". Речь идет о бойцах, которые получили ранения при защите города.

Об этом 8 мая сообщил капитан Святослав Паламарь с позывным "Калина", заместитель командира полка защитников Мариуполя в эксклюзивном комментарии журналистам 24 канала.

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Боец отметил, что пока неизвестно, будет ли сегодня договоренность о проведении второго этапа – эвакуации раненых военных. Этот вопрос контролирует Денис "Редис" Прокопенко.

Командир подразделения этим занимается, настаивает на этом. Потому что это очень важно, это жизнь наших защитников, которые внесли очень большой вклад в то, что на фронте сейчас такая ситуация, какая есть, что на фронте появилось новое вооружение. В том, что Украина удержалась и продолжает борьбу. В этом заслуга наших ребят,

– подчеркнул Святослав Паламарь.

"Калина" рассказал, что Денис Прокопенко также активно участвовал в проведении эвакуации гражданских из "Азовстали", организовав весь этот процесс на территории завода, соответственно.

"Кроме этого он еще командует обороной. Мы очень благодарны ему за это", – добавил защитник Мариуполя.

Ситуация в Мариуполе: что известно

По словам Святослава Паламара, пока нет режима прекращения огня на заводе.

За ночь было не менее 25 авианалетов, вылетов самолетов, из них 3 – стратегические бомбардировщики, работавшие по территории "Азовстали". Также враг использовал ствольную артиллерию, пехоту, снайперский огонь, минометный по позициям украинских защитников.

"Калина" указал, что ничего не меняется уже третий месяц. Война продолжается, ребята отдают жизнь за Украину и выполняют свой долг перед государством и украинским народом.

Второй этап эвакуации из "Азовстали"

Ирина Верещук 7 мая заявила, что украинским властям удалось вывезти с территории "Азовстали" всех женщин, детей и пожилых людей.

Владимир Зеленский рассказал, что сейчас идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии. Президент объяснил, что главная цель – это вытащить из "Азовстали" раненых и медиков.

Политик также добавил, что идет активная работа над выводом из "Азовстали" героических защитников Мариуполя. Это очень сложная задача, но все понимают ее важность.

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