Программа "Время героев" рассказывает истории защитников Украины. Герой первого выпуска – Александр, младший сержант с позывным Снайпер, командир отделения 120 бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

14 февраля 2022 года он отпраздновал 19-й день рождения, а 24 февраля пошел добровольцем в военкомат. Сейчас младший сержант – один из тех, чьи мастерство, храбрость и боевой опыт стали залогом безопасности жителей столицы Украины и Киевской области. 24 Канал рассказывает его историю.

Читайте также Решения доведены до воинских частей: в Сухопутных войсках сделали уточнения по мобилизации

О детстве

Я вообще рос очень активным: когда-то играл в детском духовом оркестре на трубе, а потом и на барабанах, рисовал, в 13 лет начал самостоятельно деньги зарабатывать, потом пошел учиться, путешествовал, занимался борьбой, бегал кроссы на 5 – 10 километров.

В детстве меня учили, какие границы Украины, поэтому я хочу, когда у меня появятся уже свои дети, я смогу им показать ту же карту и те же границы.

Доброволец

14 февраля 2022 года Александр отпраздновал свой 19-й день рождения, а 24 февраля пошел добровольцем в ТЦК. Саша вспоминает, что был 10-м или 15-м в длинной очереди добровольцев.

Александр довольно открытый и рассказывает о своей жизни с фирменной иронией. Свое чувство юмора он не потерял даже на войне.

Снайпер – Мичману: над Болливудом осадки,

– так Саша сообщает побратимам об очередном обстреле россиянами их позиций.

Я просто наслаждался своей жизнью – каждой секундой до войны. С началом полномасштабного вторжения россиян я также наслаждаюсь каждой минутой. Были ранения, контузии, даже отравления российскими газами (запрещенные всеми конвенциями – 24 Канал).

Фосфором меня выжигали (также запрещенный вид оружия – 24 Канал). То есть все что можно – я все почувствовал на этой войне. Но Бог дает сил – поэтому жив, здоров.

Первый бой

О своем первом бое Александр также рассказывает с юмором, а рядом с ним в кадре бейсболка с эффектной надписью "Это наша посадка".

В 2022 году, когда мы впервые оказались на нуле (передовой – 24 Канал), 10 орков (ироническое общепринятое название российских оккупантов, есть также другой, менее литературный, но, видимо, даже более популярный вариант – "пи**ры" – 24 Канал) решили штурмануть (захватить) нашу посадку. Что-то, видимо, им не сиделось, они решили: а пойдем повоевать.

И когда они забегали к нашей посадке и вели огонь по нам, у нас был окоп, и когда по тебе работает пулемет и пули свистят возле головы, а ветки ломаются, это просто офигенные ощущения. Тогда я впервые почувствовал, что стреляют именно по мне.

При этом Саша не забывал и снимать события. Некоторые кадры тех боев вошли в это видео. Но осторожно: некоторые кадры могут быть довольно чувствительными, 18+.

Сначала был некий мандраж: что делать, что делать? А потом я понял: если я сейчас не включу свой характер – они уничтожат меня. Тогда мы собрались с ребятами из отделения, чотенько поработали и не дали оркам продвинуться.

История Александра Снайпера: смотрите видео

Как впервые открыл огонь по врагу

Побратим из моего отделения, с которым я заступал, стоял на СП (наблюдательном пункте) и говорит: посмотри. Я беру бинокль и вижу: действительно, два чувачка идут втихаря. Я докладываю комбату, и мне понравился его ответ: "Разрешаю открыть огонь из всех имеющихся средств". Я отвечаю: "Плюс, принял" – и давай отрабатывать. Все, нормально. Также я увидел результат, чёткий.

Я видел много результатов за это время. Одно дело, когда ты попадаешь на расстоянии, а есть такое, когда ты попадаешь в 5 метрах от тебя, когда вы в одном доме или комнате. Это совсем другое. Я только об этом говорю, а уже мурашки по телу. Когда он где-то далеко, ты понимаешь: Бог с ним, пусть гниет. Но когда он перед тобой, тогда ты ясно понимаешь: доля секунды – и здесь мог бы лежать ты, а не он.

О враге

Они хитрые. Есть много профессиональных военных. И очень много зеков (заключенных). Мы многих брали в плен, приходится с ними общаться. Когда задаешь вопрос, кто ты, что ты, то многие говорят: "Мы не хотели воевать, но тюрьма – это страшно, лучше уж здесь, чем гнить там".

Самый тяжелый бой

Мы выполняли работу по противнику, я был вместе с еще двумя бойцами из моего отделения, нас засек орковский дрон, и потом начали работать по нам "васильки" (минометы калибра 82 мм – 24 Канал). Мы спрятались в доме, и мины сначала летели вокруг нее, а потом снаряд влетает по диагонали в комнату, пробивает кирпичи и взрывается прямо перед нами. Я понимаю, что следующий будет у нас, потому что русские пристрелялись. Тогда я даю команду отходить.

Мой собрат Сергей первый выбегает, и в это время в дверь прилетает снаряд. Сергей все осколки ловит просто на себя, я бежал вторым, и он меня фактически оттолкнул и закрыл собой. Нас сильно контузило. Я понимаю, что сейчас не смогу оказать медицинскую помощь, нужно укрытие. Я оттащил Сергея к кустам и там начал перевязывать.

Я снял с него броник и вижу на теле огромную дырку, но понимаю, что ему такого говорить нельзя, поэтому шучу: "Сергей, да у тебя только царапина на 2 сантиметра". А я понимаю, что там нифига не 2 сантиметра. Хорошо, что я прошел медицинские курсы: если бы я не получил эти знания, я бы его не спас и не смог бы нормально перебинтовать.

Через 2-3 минуты после этого к нам подбегает третий побратим, а я слышу, что его ведет вражеский дрон и сейчас будет "прилетать". Только об этом подумал – россияне начали "насыпать", я успел по рации передать ротному (командир роты – 24 Канал) о враге. Тот прислал на их позиции нашего дрона для разведки и потом сказал: "Занимайте круговую оборону".

А рядом работает вражеский снайпер, дроны работают, по всему селу идут контактные бои... Я понимаю, что, видимо, пора уже благодарить Бога за эту жизнь.

На эвакуацию должна была выехать наша броня, "мотолыга" (бронетранспортер МТ-ЛБ – 24 Канал), а я слышу, как россияне по ней работают "Градами" (РСЗО). Снаряды ложились с ней рядом, но почему-то не взрывались. Тогда я подумал, что это молитва так подействовала.

Уже была ночь, в тепловизоре я увидел, что целое поле будто усеяно этими "лепестками". Нам нужно было пройти это минное поле – 600 метров, с раненым и другим собратом, который никогда не имел дела с ночной оптикой.

Тогда я обратился к Богу: "Мне нужно пройти этих 600 метров, но не я буду идти, а ты веди нас за руку. Куда бы я ни пошел, приведет меня к себе, если "что". Тогда я просто начинаю идти и мы действительно прошли минное поле.

Тогда я слышу по рации – ближайшая "мотолига" сможет заехать где-то в 4 утра, а сейчас только 11 ночи. Я понимаю, что у нас этого времени нет и Сергей просто истечет кровью. Тогда открываю планшет и ищу дорогу к нашим, он показал 11,6 километра – надо будет идти через открытое поле, посадки, просто под фпв-дронами.

Сергей говорит: "мы не дойдем", а я: "поверь мне". Я же помню, что доверился Богу. Весь путь я повторял: "Мы дойдем". И что вы думаете, так и произошло. Только после того я включил рацию, за нами приехал ротный и перевез в штаб – нас осмотрели, Сергея начали обрабатывать. Затем отвезли в госпиталь.

Лучшая награда

Это когда твой побратим, которому ты спас жизнь и которого уже медики привели в чувство, он сквозь слезы тебе говорит: "Сань, спасибо". Это лучший "орден".

На своем месте

Когда мы ехали впервые на фронт, проезжали какой-то городок, была ночь и я в окне какого-то дома увидел, как мать кормит ребенка. И тогда я понял, что сделаю все, чтобы в них не полетели вражеские снаряды. Тогда я почувствовал, что я на своем месте. За моей спиной остались семьи – и моя, другие, поэтому нужно сделать все, чтобы они не почувствовали, что такое обстрел, что такое кровь, голод, холод, чрезмерная влажность.

Поэтому лучше я буду для них неким щитом, чем они все это почувствуют.

У меня есть любимая девушка, которая меня любит, поддерживает и ждет, волнуется. Я много раз давал слово, что все будет хорошо, и придерживался его. Именно это и есть мужчина. Многие делают так, но сам в это не верит, а если ты не веришь на "нуле", так нельзя. Нужно верить в свои силы и понимать, что каждую секунду ты делаешь то, что надо, и сможешь это сделать.