Для справки: советский самоходный противотанковый ракетный комплекс "Штурм" попадает в цели на расстоянии от 400 метров до 5 километров. К тому же он способен произвести 4 выстрела в минуту. Эта машина здорово помогает украинским военным.

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Так, Игорь воюет в составе отдельной артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича. Тогда, 25 февраля, оккупанты заняли один из украинских блокпостов на холме. Их нужно оттуда выгонять.

Выбивать россиян было сложно, но "Штурм" выручил

Украинские военные не могли ударить по технике россиян из танка из-за серьезной разницы в высотах. С "Градами" была такая же проблема.

Но на "Штурме" защитники спокойно справились с боевым заданием – стреляли с расстояния в 4 километра. Сгорело много вражеской техники, а украинская колонна поехала дальше.

Уже на месте увидели уничтоженный танк и несколько БМП, два брошенных танка, уничтоженный личный состав вражеского подразделения. Наши десантники провели зачистку, чтобы никто не разбежался, – рассказал Игорь.

Военный отмечает: боевые действия настолько интенсивны, что все побратимы уже имеют важный боевой опыт. Это позволяет эффективно воевать. К примеру, развернуть артиллерию удается очень быстро.

Настроение у военных – боевое. Все готовы сражаться до победы.

Все ребята из нашего противотанкового артиллерийского дивизиона заряжены на победу! Ведь это не просто война между двумя странами! Это – война за нашу свободу, за возможность жить в свободной демократической европейской стране! – подчеркнул военный.

Напомним , сейчас в Луганской области продолжаются активные боевые действия. Самые большие бои идут в Рубежном и Попасной.

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