Для довідки: радянський самохідний протитанковий ракетний комплекс "Штурм" потрапляє в цілі на відстані від 400 метрів до 5 кілометрів. До того ж він здатен зробити 4 постріли за хвилину. Ця машина добряче допомагає українським військовим.

Важливо Помирають у знятих з трупів бронежилетах: мобілізовані на Донбасі гинуть тисячами

Так, Ігор воює у складі окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Тоді, 25 лютого, окупанти зайняли один з українських блокпостів на пагорбі. Їх потрібно звідти виганяти.

Вибивати росіян було складно, але "Штурм" виручив

Українські військові не могли вдарити по техніці росіян з танку через серйозну різницю у висотах. З "Градами" була така ж проблема.

Але на "Штурмі" оборонці спокійно справилися із бойовим завданням – стріляли з відстані 4 кілометрів. Згоріло багато ворожої техніки, а українська колона поїхала далі.

Вже на місці побачили знищений танк та кілька БМП, два покинутих танки, знищений особовий склад ворожого підрозділу. Наші десантники провели зачистку, аби ніхто не розбігся, – розповів Ігор.

Військовий наголошує: бойові дії настільки інтенсивні, що всі побратими вже мають важливий бойовий досвід. Це дозволяє ефективно воювати. До прикладу, розгорнути артилерію вдається надзвичайно швидко.

Настрій у військових – бойовий. Усі готові битися до перемоги.

Усі хлопці з нашого протитанкового артилерійського дивізіону заряджені на перемогу! Бо це ж не просто війна між двома країнами! Це – війна за нашу волю, за можливість жити у вільній демократичній європейській країні! – наголосив військовий.

Нагадаємо, зараз на Луганщині тривають активні бойові дії. Найбільші бої йдуть в Рубіжному та Попасній.

До теми – яка ситуація на Луганщині: дивіться відео