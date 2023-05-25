Война должна закончиться в столице России – Москве. Об этом рассказал командир Русского добровольческого корпуса Денис Никитин с позывным "Уайт Рекс", сообщает корреспондентка 24 Канала.
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Что сказал командир РДК о конце борьбы российских повстанцев
Денис Никитин подчеркнул, что Москва его родной город, поэтому лично для него борьба против путинских приспешников закончится только в этом городе.
В Москве (окончатся боевые действия – 24 Канал), когда мы поднимем флаг РДК над Кремлем,
– высказался командир.
По его словам, такие действия вполне реальны, ведь даже в 2022 году никто не мог подумать, что российские повстанцы будут "освобождать" Белгородскую область. В заключение Никитин также заверил, что это только начало, и дальше российское движение сопротивления будет только расширяться.
Российские добровольцы снова вошли в Белгородскую область
- Российский добровольческий корпус 25 мая выложили в сеть видеодоказательство своего пребывания в Глотово Белгородской области. В военном формировании отметили, что это их очередное мероприятие на территорию России.
- На этом видео были сняты два бойца РДК, одним из которых оказался командир военного формирования Денис Никитин с позывным "Уайт Рекс". Он рассказал, что российских повстанцев следует ждать "во всех регионах России".
- Однако сами российские добровольцы не уточнили, находятся ли они в очередной раз в Глотово с рейдом, или записали это видео во время недавнего "освобождения" Белгородской области. Проверить сейчас это достаточно сложно.
- Эти видео прокомментировал также представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он подчеркнул, что география русского движения сопротивления расширяется, а масштабы увеличиваются.