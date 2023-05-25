Війна має закінчитися у столиці Росії – Москві. Про це розповів командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін з позивним "Вайт Рекс", повідомляє кореспондентка 24 Каналу.
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Що сказав командир РДК про кінець боротьби російських повстанців
Денис Нікітін наголосив, що Москва є його рідним містом, тому, особисто для нього, боротьба проти путінських посіпак закінчиться лише в цьому місті.
В Москві (закінчаться бойові дії – 24 Канал), коли ми піднімемо прапор РДК над Кремлем,
– висловився командир.
За його словами, такі дії є цілком реальними, адже навіть у 2022 році ніхто не міг подумати, що російські повстанці "звільнятимуть" Бєлгородську область. Наостанок Нікітін також запевнив, що це лише початок, і далі російський рух опору лише розширятиметься.
Російські добровольці знову зайшли у Бєлгородську область
- Російський добровольчий корпус 25 травня виклав в мережу відеодоказ свого перебування у Глотовому Бєлгородської області. У військовому формуванні зазначили, що це їхній черговий захід на територію Росії.
- На цьому відео зафільмували двох бійців РДК, одним з яких виявився командир військового формування Денис Нікітін з позивним "Вайт Рекс". Він розповів, що російських повстанців варто чекати "у всіх регіонах Росії".
- Однак самі російські добровольці не уточнили, чи вони вчергове перебувають у Глотовому з рейдом, чи записали це відео під час нещодавнього "звільнення" Бєлгородської області. Перевірити це наразі доволі складно.
- Ці відео прокоментував також і представник ГУР МО Андрій Юсов. Він наголосив, що географія російського руху опору розширюється, а масштаби збільшуються.