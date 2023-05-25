Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он добавил, что российским добровольцам, возможно, удастся развязать великую гражданскую войну в России.

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Усиление российских добровольцев

Рейд российских добровольцев показал, что "система картонная" внутри России и что остальная оппозиция, проводящая бесконечные форумы в Европе, занималась не тем, что нужно.

Если бы они бросили все силы в поддержку оппозиционных вооруженных сил, то уже были бы в Москве,

– подчеркнул политтехнолог.

Теперь первый вопрос к российским оппозиционным политикам будет, поддерживают ли они РДК и легион "Свобода России".

РДК и легион "Свобода России" будут усиливаться. Несколько месяцев назад партизаны зашли на территорию Белгородской области и продержались несколько часов. Тогда это выглядело символически и ничего серьезного не просматривалось.

На этот раз казалось, что ситуация будет похожей. Однако российские добровольцы с минимальными потерями продержались двое суток на территории России. Это означает "россиян можно бить на их территории".

По мнению Шейтельмана, воинственно настроенные россияне со всего мира будут вступать в легион или давать деньги. Он не сомневается, что сейчас РДК и легион "Свобода России" получат хорошее финансирование.

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Основные цели российских добровольцев – денацификация и демилитаризация России. Повстанцы не добились больших военных результатов, однако этот рейд имеет положительные последствия для Украины.

Возможно, партизанам удалось раскрыть склады, по которым теперь будут нанесены удары. К тому же, россияне вывели часть войск из Луганской области, чтобы подавить так называемое "оппозиционное восстание".

РДК и легион "Свобода России" добились политического успеха. Западные телеканалы уже в течение трех дней показывают российскую "армию освобождения" и транслируют события, происходящие в России.

"Впервые на весь мир рассказывают, что у России есть РДК и легион "Свобода России" – вооруженная альтернатива Путину",

– сказал Ш ейтельман.

Таким образом в мире признали РДК и легион "Свобода России" как существующие организации. Пока они часть политики России. Может быть, русским добровольцам удастся превратить это в гражданскую войну.

"Украине, конечно, выгодно, чтобы у России была серьезная гражданская война", – отметил политтехнолог.

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