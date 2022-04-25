Россияне дважды обстреляли Лиман

В понедельник, 25 апреля, около 6 утра российские военные обстреляли Лиман. Вражеский снаряд попал в газопровод, из-за чего произошел пожар.

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На место обстрела выехали спасатели, чтобы ликвидировать пожар, возникший из-за разгерметизации газопровода. Во время тушения пожара российские военные произвели повторный обстрел.

В результате обстрела командир отделения 95 Государственной пожарно-спасательной части получил осколочные ранения ноги. Сообщается, что командиру оказали первую помощь в Краматорске.



Командир спасателей получил осколочные ранения / Фото ГСЧС

Командир спасателей продолжит лечение в Днепропетровской области. В настоящее время продолжаются мероприятия по его транспортировке.



Командир спасателей получил осколочные ранения / Фото ГСЧС

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