Росіяни двічі обстріляли Лиман

У понеділок, 25-го квітня, близько 6-ї ранку російські військові обстріляли Лиман. Ворожий снаряд потрапив у газопровід, через що сталася пожежа.

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На місце обстрілу виїхали рятувальники, щоб ліквідувати пожежу, яка виникла через розгерметизацію газопроводу. Під час гасіння пожежі російські військові здійснили повторний обстріл.

Унаслідок обстрілу командир відділення 95 Державної пожежно-рятувальної частини отримав осколкові поранення ноги. Повідомляється, що командиру надали первинну допомогу в Краматорську.



Командир рятувальників отримав осколкові поранення / Фото ДСНС

Командир рятувальників має продовжити лікування на Дніпропетровщині. Наразі тривають заходи щодо його транспортування.



Командир рятувальників отримав осколкові поранення / Фото ДСНС

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