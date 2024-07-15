Согласно требованиям командира, подчиненные должны были заплатить ему тысячи гривен, чтобы попасть на сушу. Сейчас же правонарушителя удалось задержать, продолжается следствие.

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Что известно о взяточничестве в ВМС

По данным ГБР, чтобы уйти в законный выходной с судна, подчиненные должны были заплатить ему не менее 10 тысяч гривен. По предварительной информации, так он мог зарабатывать на отгулах моряков не менее 150 тысяч гривен в месяц.

Так, 9 июля 2024 года правоохранители задержали фигуранта во время получения очередной оплаты в сумме 1 тысячи долларов США. Эти деньги он получил от подчиненного за возможность в течение месяца ходить в выходные на сушу.

Военнослужащему сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 182 тысяч гривен,

– говорят в Государственном бюро расследований.

Сообщается также, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

К слову, недавно была разоблачена схема легализации более 21 миллиона евро по делу о рекордной взятке председателю Государственной фискальной службы Украины. Незаконную выгоду фигурант получал в течение 2015 – 2016 годов.