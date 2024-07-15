Згідно з вимогами командира, підлеглі повинні були сплатити йому тисячі гривень, аби потрапити на сушу. Наразі ж правопорушника вдалося затримати, триває слідство.

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Що відомо про хабарництво у ВМС

За даними ДБР, аби піти у законний вихідний з судна, підлеглі мали сплатити йому щонайменше 10 тисяч гривень. За попередньою інформацією, так він міг заробляти на відгулах моряків не менше 150 тисяч гривень в місяць.

Так, 9 липня 2024 року правоохоронці затримали фігуранта під час одержання чергової оплати у сумі 1 тисячі доларів США. Ці гроші він отримав від підлеглого за можливість протягом місяця ходити у вихідні на сушу.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди. Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у 182 тисяч гривень,

– кажуть у Державному бюро розслідувань.

Повідомляється також, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

До слова, нещодавно було викрито схему легалізації понад 21 мільйона євро у справі щодо рекордного хабаря голові Державної фіскальної служби України. Незаконну вигоду фігурант отримував протягом 2015 – 2016 років.