Угроза действительно существует

Такое мнение высказал глава сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский, оценивая угрозу применения Россией ядерного оружия.

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Это нас беспокоит и должно беспокоить. Я верю, что такая угроза действительно существует, и мы должны ее учитывать.

– подчеркнул командующий.

В конце концов Украина победит

Он также заявил, что Украина пока побеждает в войне, но предостерег от шапкозакидательских настроев.

Конечно, я думаю, что мы побеждаем. Потому что, прежде всего, мы выигрываем психологическое сражение. Мы имеем успех на поле боя, но война тяжелая,

– заметил генерал-полковник.

Генерал-полковник ВСУ отметил, что войн такого масштаба ни в Европе, ни в мире не было со времен Второй мировой войны, в то же время выразил уверенность в том, что Украина одержит победу в этой войне.

Мы понимаем, что эта война – это вопрос выживания нашего народа и нашего государства, поэтому у нас нет другого варианта, кроме победы,

– резюмировал он.

Последние новости о ядерной угрозе

Россия обвинила Украину в якобы планах взорвать на своей территории "грязную бомбу. В минобороны страны-террориста уже заявили, что "привели в готовность силы".

Глава МИД Украины в ответ на эти обвинения сказал, что Россия часто обвиняет других в том, что собирается сделать сама.

Следовательно, Дмитрий Кулеба пригласил Международное агентство по атомной энергетике направить экспертов на украинские ядерные объекты.

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