Загроза дійсно існує

Таку думку висловив голова сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський оцінюючи загрозу застосування Росією ядерної зброї.

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Це нас турбує і має турбувати. Я вірю, що така загроза дійсно існує, і ми повинні її враховувати,

– наголосив командувач.

Зрештою, Україна переможе

Він також заявив, що Україна наразі перемагає у війні, але застеріг від шапкозакидальницьких настроїв.

Звичайно, я думаю, що ми перемагаємо. Тому що, перш за все, ми виграємо психологічну битву. Ми маємо успіх на полі бою, але війна важка,

– зауважив генерал-полковник.

Генерал-полковник ЗСУ зауважив, що війн такого масштабу ані в Європі, ані у світі не було з часів Другої світової війни, водночас висловив упевненість у тому, що Україна здобуде перемогу у цій війні.

Ми розуміємо, що ця війна – це питання виживання нашого народу і нашої держави, тому у нас немає іншого варіанту, крім перемоги,

– резюмував він.

Останні новини про ядерну загрозу

Росія звинуватила Україну у нібито планах підірвати на своїй території "брудну бомбу. У міноборони країни-терористки вже заявили, що "привели в готовність сили".

Голова МЗС України у відповідь на ці звинувачення сказав, що Росія часто звинувачує інших у тому, що планує зробити сама.

Відтак, Дмитро Кулеба запросив Міжнародне агентство з атомної енергетики направити експертів на українські ядерні об'єкти.

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