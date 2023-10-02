Молодой защитник воюет в составе 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Сам он родом из Ровенщины.

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История "Феникса"

"Фениксу" – 21 год. На контрактную службу он пошел в 18 лет.

У меня брат сражается с 2014 года. Он меня вдохновил уйти, я хотел так же как и он воевать, что-то попробовать поинтереснее в своей жизни,

– рассказал защитник.

С начала полномасштабной войны парень был водителем "ЗИЛа", а позже – получил навыки наводчика в "Десне", но недоучился.

"Я хотел наводчиком быть, я просто не успел, но я уже стал им, но немного позже. Меня выучил один человек прекрасный, позывной "Продюсер", и с этого все началось. Я никогда до этого не имел дела с такой техникой и немного страшновато было, но понемногу, понемножку пошло все", – рассказал воин.

Сейчас "Феникс" воюет на Запорожском направлении. До этого был на Херсонском и Донецком направлениях. По его словам, самые трудные бои были под Соледаром.

Также парень рассказал, как он и его сослуживцы "давили" танком российских террористов.

Мы заезжали в посадку, и "давили" их. В нас попали из ПТРК, у нас защита сработала – динамическая защита, стоящая на машине, но танк не мог продолжать движение, потому что оторвало и катки, и гусянку, надо было оставлять машину. Тогда было самое интересное, потому что адреналин играл и понимаешь, что ты очень близко, что ты не в танке, ты как пехота, но все прошло хорошо,

– вспомнил военный.

После сражений под Соледаром защитник стал командиром танка Т-72. Он подчеркнул, что сейчас хочет попробовать себя на немецких Leopard 2, британских Challenger 2 и американских M1 Abrams.

"Танк – самое страшное оружие. Танк все хотят уничтожить", – подчеркнул "Феникс".



Как выглядит "Феникс" / Скриншот с видео

Кстати, напомним об истории бойца, выжившего после российского обстрела. Мужчине по имени Руслан пришлось ампутировать ногу, однако он прошел реабилитацию и вернулся в службу.