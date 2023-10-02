Молодий захисник воює у складі 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Сам він родом з Рівненщини.

Дивіться також Мусимо зробити все для перемоги: історії бійців Інтернаціонального легіону, які воюють в Україні

Історія "Фенікса"

"Феніксу" – 21 рік. На контрактну службу він пішов у 18.

У мене брат воює з 2014 року. Він мене надихнув піти, я хотів так само як і він воювати, щось попробувати цікавіше у своєму житті,

– розповів захисник.

Від початку повномасштабної війни хлопець був водієм "ЗІЛу", а згодом – здобув навички навідника у "Десні", але недовчився.

"Я хотів навідником бути, я просто не встиг, але я вже став ним, але трішки пізніше. Мене вивчила одна людина прекрасна, позивний "Продюсер", і з цього все почалося. Я ніколи до цього не мав справи з такою технікою і трішки страшнувато було, але потрішки, потрішки пішло все", – розповів воїн.

Наразі "Фенікс" воює на Запорізькому напрямку. До цього був на Херсонському та Донецькому напрямках. За його словами, найважчі бої були під Соледаром.

Також хлопець розповів, як він та його товариші по службі "давили" танком російських терористів.

Ми заїжджали у посадку, і "давили" їх. У нас влучили із ПТРК, в нас захист спрацював – динамічний захист, який стоїть на машині, але танк не міг продовжувати рух, бо відірвало і катки, і гусянку, треба було полишати машину. Тоді було найцікавіше, бо адреналін грав і розумієш, що ти дуже близько, що ти не в танку, ти як піхота, але все минуло добре,

– згадав військовий.

Після боїв під Соледаром захисник став командиром танку Т-72. Він наголосив, що зараз хоче себе спробувати на німецьких Leopard 2, британських Challenger 2 та американських M1 Abrams.

"Танк – найстрашніша зброя. Танка всі хочуть знищити", – підкреслив "Фенікс".



Як виглядає "Фенікс" / Скриншот з відео

До речі, нагадаємо про історію бійця, який вижив після російського обстрілу. Чоловіку на ім'я Руслан довелось ампутувати ногу, проте він пройшов реабілітацію та повернувся до служби.