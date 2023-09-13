Пліч-о-пліч з українцями свободу виборюють громадяни десятків країн світу, які переконані, що війна, яка зараз триває в Україні, є не локальним конфліктом, а боротьбою, яка має вплив на весь світ. Джерела 24 Каналу в ЗСУ поділились з нами історіями двох бійців Інтернаціонального легіону – воїнів з Франції та Італії, які зараз воюють в Україні. Чому вони воюють за нашу державу та що хочуть сказати своїм землякам – читайте далі в ексклюзивному матеріалі.

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Захищаємо свободу, рівність та братерство: історія бійця з Франції

Воїн Інтернаціонального легіону з Франції приховує своє обличчя за балаклавою, однак говорить абсолютно щиро та відкрито – приїхав до України, аби допомогти нашому народу захистити ті цінності, які для обох держав є спільними – свободу, рівність та братерство.

Боєць наголошує, що Франція вже багато зробила для України, однак повинна робити більше, бо наша держава продовжує страждати від російських терактів. Ба більше, влітку ми побачили, що нам потрібно більше зброї та техніки.

Франція вже зробила багато, але завжди може зробити більше, тому що Україна дуже страждає від атаки Росії на її свободу та її народ. Ми повинні зробити все можливе і навіть більше. Особливо під контрнаступу влітку, коли не вистачало багато обладнання. Ми завжди повинні думати про те, що ще ми можемо зробити, щоб допомогти Україні захистити наші цінності – свободу, рівність і братерство,

– наголосив воїн з Франції.

Водночас боєць підкреслив, що відносини Парижа та Москви завжди були мінливими. Як приклад, він навів французько-російську війну, коли в 1812 році війська Наполеона Бонапарта дійшли до Москви, а росіяни підпалили свою столицю, лиш би нічого не залишити завойовникам, хоч і постраждало тоді багато росіян. Воїн наголосив, що як тоді, так і зараз, Росії байдуже на народ і в цій війні країна-терорист воює не проти армії, а тероризує народ України.

Ви бачите, що для російської держави населення, народ не є важливим. Вони роблять те саме тут, в Україні. Вони не воюють з українською армією. Вони тероризують населення. І саме тому ми тут, щоб допомогти народу України,

– підкреслив воїн.

Крім того, боєць із Франції наголосив на тому, що у порівнянні з минулим роком, підтримка України в Європі зменшилася. За його словами, у багатьох європейців зараз свої клопоти і підтримка вже не та, яка була на початку повномасштабного російського вторгнення. За словами воїна, кожному в Європі потрібно пам'ятати, що війна триває, українці страждають від російських атак, а воїнам потрібна зброя для того, аби боротися з загарбниками.

Історія воїна з Франції: дивіться відео

Не міг залишатися байдужим, тому поїхав в Україну: історія воїна з Італії

Воїну з Італії 28 років, в Україні він воює з лютого 2023 року. Каже, що бачив у новинах та соцмережах багато кадрів з України і зрозумів, що він не може просто спостерігати за тим, що переживають українці. Тому вирішив долучитися до лав іноземців, які пліч-о-пліч з українцями виборюють мир та свободу.

Боєць каже, що в Італії дуже багато українців і свого часу він мав нагоду працювати з нашими земляками. Хоч і тривалий час італійсько-російські відносини також були хорошими, допоки Росія не розпочала повномасштабне вторгнення в суверенну державу.

До вторгнення в Україну російсько-італійські відносини були, скажімо так, цілком нормальними. Після цього шальки терезів розбалансувалися, тому що коли Росія вторглася в незалежну країну, таку як Україна, що абсолютно немислимо, неприйнятно, то будь-які відносини руйнуються. Наразі більшість італійців на боці України. Окрім того, що українці є другою за чисельністю групою населення в Італії, адже там є багато українців, які живуть, працюють, повністю інтегровані у суспільство, між нашими країнами завжди існувало братерство,

– наголосив захисник.

Воїн підкреслив, що уряд його країни, особливо прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні повністю на боці України та допомагають нашій державі самохідними артилерійськими установками, боєприпасами та іншою зброєю. Однак підтримка не повинна зупинятися. Боєць звернувся із закликом не лише до своїх співвітчизників, але й до всіх європейців, наголосивши, що кожен у свій спосіб повинен робити все, аби підтримати Україну, яка страждає від російської агресії.

Історія бійця з Італії, який воює за Україну: дивіться відео