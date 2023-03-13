Провел "воспитательную беседу": командиру за избиение срочника в Житомирской области светит тюремный срок
Источник:ГБР
В одной из воинских частей Житомирщины произошел скандал из-за того, что командир избил срочника. Теперь командиру светит тюремный срок до 12 лет.
В ГБР сообщили, что начали досудебное расследование из-за избиения командиром взвода одной из воинских частей Житомирской области подчиненного солдата.
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Жизни и здоровью срочника ничего не угрожает
Правоохранители сообщили, что скандальный инцидент произошел 11 марта после обеда. В этот же день видео избиения срочника появилось в сети.
Из объяснений младшего лейтенанта "воспитательную беседу" с применением ударов руками и ногами он провел из-за пребывания солдата, якобы в состоянии алкогольного опьянения,
– говорится в сообщении.
В ГБР отметили, что жизни и здоровью солдата ничего не угрожает, тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается.
Предварительная квалификация правонарушения: превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.
Что известно о скандале в воинской части в Житомирской области
- Инцидент произошел в 190 учебном центре Житомирского района поселка городского типа Гуйва. Лейтенант Виктор Витусевич избил срочника и видео оказалось в открытом доступе.
- Впоследствии в сети появилось еще одно видео, где командир просит прощения за свой поступок. Он сказал, что избил срочника якобы из-за употребления алкоголя.
- "Я, младший лейтенант Витусевич Виктор Анатольевич буду с вами честным – я был не прав и готов понести наказание, которого я заслуживаю. Но хочу сказать, что алкоголь в армии – это недопустимо, это смерть на фронте, риск для жизни всему подразделению, где бы он (боец – 24 Канал) ни был – на учениях или в районе выполнения боевых действий", – заявил военный.
- В учебном центре сообщили, что уже начато служебное расследование. Кроме ГБР инцидент расследуют Служба Военного правопорядка и контрразведка.
- Сообщается, что фигуранты инцидента отстранены от выполнения должностных обязанностей до конца расследования.