Основателя РДК осудили за вторжение в Брянскую область, передает 24 Канал со ссылкой на российскую службу BBC.

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Почему основателя РДК осудили во второй раз

В ноябре прошлого года военный суд приговорил командира РДК Дениса Капустина и его собрата актера Кирилла Канахина к пожизненному сроку по обвинению в госизмене и нескольких террористических статьях. Капустина также оштрафовали на два с половиной миллиона рублей, а Канахина – на два миллиона.

В сентябре российское издание "Коммерсант" писало, что фигурантов дела о вторжении в Брянскую область обвиняют по многим статьям – от контрабанды сильнодействующих веществ и незаконного пересечения границы до теракта и разбоя.

Рейд в Брянскую область состоялся 2 марта 2023 года. По данным следствия, обвиняемые "в составе украинской диверсионной группы с оружием и взрывными устройствами незаконно пересекли российскую границу и проникли в два села Брянской области".

Отметим, что Русский добровольческий корпус воюет "за освобождение своей земли от путинского режима". Власти России признали эту организацию террористической.