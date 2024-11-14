Засновника РДК засудили за вторгнення до Брянської області, передає 24 Канал з посиланням на російську службу BBC.

Дивіться також Чи наважиться Путін на примусову мобілізацію: Гудков оцінив ситуацію в Росії

Чому засновника РДК засудили вдруге

У листопаді минулого року військовий суд засудив командира РДК Дениса Капустіна та його побратима актора Кирила Канахіна до довічного терміну за звинуваченням у держзраді та кількох терористичних статтях. Капустіна також оштрафували на два з половиною мільйони рублів, а Канахіна – на два мільйони.

У вересні російське видання "Комерсант" писало, що фігурантів справи про вторгнення до Брянської області звинувачують за багатьма статтями – від контрабанди сильнодіючих речовин і незаконного перетину кордону до теракту й розбою.

Рейд до Брянської області відбувся 2 березня 2023 року. За даними слідства, обвинувачені "у складі української диверсійної групи зі зброєю та вибуховими пристроями незаконно перетнули російський кордон і проникли у два села Брянської області".

Зазначимо, що Російський добровольчий корпус воює "за звільнення своєї землі від путінського режиму". Влада Росії визнала цю організацію терористичною.