Командиру воинской части России сообщили о подозрении за приказ уничтожать Ахтырский район
Источник:Офис Генпрокурора
Командиру одной из воинских частей России заочно сообщено о подозрении. Полковник отдал приказ на уничтожение населенных пунктов Ахтырского района.
Под командование полковника россияне вели обстрел из танков и артиллерии.
По данным следствия, российский полковник отвечал за ведение боевых действий в Сумской области. Он руководил военными 4 гвардейско-танковой Кантемировской дивизии, которая дислоцируется в городе Наро-Фоминске.
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Полковник отдавал приказы российским военным об уничтожении населенных пунктов Скряговка и Буймера Ахтырского района. Русские вели обстрел из танков и артиллерии.
В результате нападений российских оккупантов на гражданских украинцев было повреждено по меньшей мере 21 домохозяйство.
Командир из России обвиняется в сознательном нарушении норм международного гуманитарного права. Ему заочно было сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны.
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