Командиры 3-й российской дивизии отказываются воевать, а солдаты пишут рапорты на увольнение

Морально-психологическое состояние врага – крайне низкое. Так, в 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа командиры массово отказываются воевать.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Мотивация противника – на очень низком уровне.

К теме Британия усилит поддержку Украины и давление на Путина, – Джонсон после разговора с Зеленским

Военные массово пишут рапорты на увольнение

Кроме отказа командиров, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение. Так, личный состав двух батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказался воевать в Украине. Пока решают вопрос о возвращении их в место дислокации.

Враг агитирует гражданское население воевать

Российское руководство ищет пути, чтобы пополнить личный состав. Для этого агитируют гражданское население, чтобы вступало в ряды вооруженных сил государства-агрессора. На такие шаги пошли не только на территории России, но и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Модернизированная российская техника закончилась: послушайте мнение эксперта