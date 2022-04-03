Командиры 3-й российской дивизии отказываются воевать, а солдаты пишут рапорты на увольнение
Морально-психологическое состояние врага – крайне низкое. Так, в 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа командиры массово отказываются воевать.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Мотивация противника – на очень низком уровне.
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Военные массово пишут рапорты на увольнение
Кроме отказа командиров, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение. Так, личный состав двух батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказался воевать в Украине. Пока решают вопрос о возвращении их в место дислокации.
Враг агитирует гражданское население воевать
Российское руководство ищет пути, чтобы пополнить личный состав. Для этого агитируют гражданское население, чтобы вступало в ряды вооруженных сил государства-агрессора. На такие шаги пошли не только на территории России, но и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
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