Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Рівень мотивації противника – на вкрай низькому рівні.

До теми Британія посилить підтримку України та тиск на Путіна, – Джонсон після розмови з Зеленським

Військові масово пишуть рапорти на звільнення

Окрім відмови командирів, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення. Так особовий склад двох батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу відмовився воювати в Україні. Наразі вирішують питання про повернення їх до місця дислокації.

Ворог агітує цивільне населення воювати

Російське керівництво шукає шляхи, аби поповнити особовий склад. Для цього агітують цивільне населення, аби вступало до лав збройних сил держави-агресорки. На такі кроки пішли не лише на території Росії, а й на окупованих територіях Криму та Донбасу.