Сейчас на странице организации опубликовали фото 5-х оккупантов, которые пошли воевать против Украины. Также присвоены имена и звания нынешних "двухсотых".

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Командиры и начальники: кого ликвидировали ВСУ

По данным страткома, к "правильным" оккупантам так называемого 1 и 2 АК ВС России присоединились:

командир роты 7 7 ОМСБр 2 АК Калимулин Айрат из Башкортостана;

из Башкортостана; старший лейтенант 1 АК РОА город Донецк Петриков Андрей ;

; капитан Лысенко Дмитрий 3 ОМСБр 1 АК, танкист;

3 ОМСБр 1 АК, танкист; лейтенант Коваленко Виталий 1 АК РОА;

1 АК РОА; командир взвода лейтенант Чхун Денис 3 ОМСБр 1 АК РОА;

Отмечается, что идентифицировать всех пока нет времени.

В комментариях спрашивали, что там с потерями 1 АК и 2 АК... Итак, докладываю: такое количество, что обнародовать очень много. Даже не сотни. Мобилизация у них прошла успешно, как и ликвидация взявших в руки оружие против Украины.

– прокомментировали потери врага в телеграм-канале Анатолий Штирлиц.

Идентифицированные оккупанты / Фото СтратКом ВСУ

Потеря врага по состоянию на 30 марта: смотрите видео