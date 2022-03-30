Сейчас на странице организации опубликовали фото 5-х оккупантов, которые пошли воевать против Украины. Также присвоены имена и звания нынешних "двухсотых".
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Командиры и начальники: кого ликвидировали ВСУ
По данным страткома, к "правильным" оккупантам так называемого 1 и 2 АК ВС России присоединились:
- командир роты 7 7 ОМСБр 2 АК Калимулин Айрат из Башкортостана;
- старший лейтенант 1 АК РОА город Донецк Петриков Андрей;
- капитан Лысенко Дмитрий 3 ОМСБр 1 АК, танкист;
- лейтенант Коваленко Виталий 1 АК РОА;
- командир взвода лейтенант Чхун Денис 3 ОМСБр 1 АК РОА;
Отмечается, что идентифицировать всех пока нет времени.
В комментариях спрашивали, что там с потерями 1 АК и 2 АК... Итак, докладываю: такое количество, что обнародовать очень много. Даже не сотни. Мобилизация у них прошла успешно, как и ликвидация взявших в руки оружие против Украины.
– прокомментировали потери врага в телеграм-канале Анатолий Штирлиц.
Идентифицированные оккупанты / Фото СтратКом ВСУ
Потеря врага по состоянию на 30 марта: смотрите видео