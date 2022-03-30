О пополнении "демилитаризированной" техники рассказали на официальной странице Управления стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины. Кроме списка, организация поделилась фотографиями уничтоженного металлолома врага.

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Что именно удалось "демилитаризировать"

Украинским военным удалось уничтожить или повредить 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники оккупантов, а именно:
  • КАМАЗ – 2 единицы (повреждено);
  • Тигр – 1 единица (уничтожено);
  • 2С19 – 2 единицы (1 система уничтожена);
  • БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) – 1 единица (повреждено);
  • БТР – 3 единицы (все повреждены);
  • ГАЗ-66 – 1 единица (уничтожено);
  • БМП – 1 единица (уничтожено);
  • ИМР – 1 единица (повреждено);
  • КАМАЗ КЕТЛ – 1 единица (уничтожено).

Киевщина. Демилитаризация оккупационных войск идет по плану,
– указано в подписи фото.

ВСУ "демилитаризировали" 14 единиц техники оккупанта: яркое фотодоказательство

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