Про поповнення у "демілітаризованій" техніці розповіли на офіційній сторінці Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України. Крім списку, організація поділилася фотографіями знищеного брухту ворога.

Читайте також Через обстріл окупантів у Лисичанську постраждала вся родина: 2 дітей у тяжкому стані

Що саме вдалося "демілітаризувати"

Українським військовим вдалося знищити або пошкодити 14 одиниць автомобільної та бронетанкової техніки окупантів, а саме:

КАМАЗ – 2 одиниці (пошкоджено);

Тигр – 1 одиниця (знищено);

2С19 – 2 одиниці (1 система знищена);

БРЕМ (броньована ремонтно-евакуаційна машина) – 1 одиниця (пошкоджено);

БТР – 3 одиниці (усі пошкоджено);

ГАЗ-66 – 1 одиниця (знищено);

БМП – 1 одиниця (знищено);

ІМР – 1 одиниця (пошкоджено);

КАМАЗ КЕТЛ – 1 одиниця (знищено).

Київщина. Демілітаризація окупаційних військ йде за планом,

– вказано у підписі фото.

ЗСУ "демілітаризували" 14 одиниць техніки окупанта: яскравий фотодоказ

До теми – Втрати ворога станом на 30 березня: дивіться відео