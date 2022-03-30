Наразі на сторінці організації опублікували фото 5-х окупантів, які пішли воювати проти України. Також надані імена та звання теперішніх "двохсотих".

До теми "Українське сафарі триває": військові "демілітаризували" 14 одиниць техніки окупанта

Командири та начальники: кого ліквідували ЗСУ

За даними страткому, до "правильних" окупантів з так званого 1 та 2 АК ЗС Росії долучилися:

командир роти 7 7 ОМСБр 2 АК Калімулін Айрат з Башкортостану;

з Башкортостану; старший лейтенант 1 АК РОА місто Донецк Петриков Андрєй ;

; капітан Лисенко Дмітрій 3 ОМСБр 1 АК, танкіст;

3 ОМСБр 1 АК, танкіст; лейтенант Коваленко Віталій 1 АК РОА;

1 АК РОА; командир взводу лейтенант Чхун Денис 3 ОМСБр 1 АК РОА;

Зазначається, що ідентифікувати всіх наразі немає часу.

В коментарях питали, а що там з втратами 1 АК та 2 АК... Отже, доповідаю: така кількість що оприлюднювати дуже багато. Навіть не сотні. Мобілізація у них пройшла успішно, як і ліквідація тих, хто взяв у руки зброю проти України.

– прокоментували втрати ворога у телеграм-каналі Анатолій Штірліц.

Ідентифіковані окупанти / Фото СтратКом ЗСУ

До теми – Втрати ворога станом на 30 березня: дивіться відео