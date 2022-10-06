Командиры были в таких же условиях, как другие бойцы. Однако находились в одиночестве. Об этом защитники "Азовстали" рассказали на пресс-конференции.

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Это 120 дней карцера, без людей,

– отметили освобожденные из плена воины.

По их словам, "Волына" находился отдельно. Где именно – не знают.

Освобождение командиров из плена: что известно

Командиров защитников Мариуполя освободили из российского плена 21 сентября. Их доставили в Турцию, где они будут находиться под личными гарантиями защиты президента Реджепа Таипа Эрдогана. В частности, вернуть удалось:

Дениса Прокопенко – "Редиса";

Сергея Волынского – "Волыну";

Святослава Паламаря – "Калину";

Олега Хоменко;

и Дениса Шлега.

В Турции командиры должны быть до конца войны, их будут надежно охранять. Кстати, 3 октября воины впервые увидели своих родных, привезенных в Турцию. Президент Владимир Зеленский наградил 5 командиров из "Азовстали" званием Героев Украины.

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