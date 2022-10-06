Командири були в таких самих умовах, як інші бійці. Однак перебували наодинці. Про це захисники "Азовсталі" розповіли під час пресконференції.
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Це 120 днів карцеру, без людей,
– зазначили звільнені з полону воїни.
За їх словами, "Волина" перебував окремо. Де саме – не знають.
Звільнення командирів з полону: що відомо
Командирів захисників Маріуполя звільнили з російського полону 21 вересня. Їх доправили в Туреччину, де вони перебуватимуть під особистими гарантіями захисту президента Реджепа Таїпа Ердогана. Зокрема, повернути вдалось:
- Дениса Прокопенка – "Редіса";
- Сергія Волинського – "Волину";
- Святослава Паламаря – "Калину";
- Олега Хоменка;
- та Дениса Шлегу.
У Туреччині командири мають бути до кінця війни, їх будуть надійно охороняти. До речі, 3 жовтня воїни вперше побачили своїх рідних, яких привезли в Туреччину. Президент Володимир Зеленський нагородив 5 командирів з "Азовсталі" званням Героїв України.
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