Командиры защитников "Азовстали" встретились с родными в Турции: трогательные кадры

Елена Зеленская сообщила, что командиры защитников "Азовстали" встретились 3 октября с родными в Турции. Первая леди опубликовала трогательные кадры.

Зеленская рассказала, что во время визита в Турцию встретилась с героями. Первая леди отметила, что Андрей Ермак – глава Офиса Президента – организовал им встречу с родными.

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Эмоций много. Путь к этому моменту был долгим и трудным. Наконец-то они смогли обняться. Передала им привет и благодарность от Украины, от президента и всех людей, за которых они воюют,

– заявила первая леди.

Зеленская отметила, что Украина борется и будет бороться за всех наших людей, которые еще находятся в российском плену. Украине нужен каждый и каждая.

Командиры защитников "Азовстали" встретились с родными / Фото из телеграмм-канала Елены Зеленской

Встреча героев с родными: смотрите видео

Деталі від Єрмака

Подробности от Ермака

Ермак рассказал, что командиры защитников "Азовстали" находятся в Турции под личными гарантиями защиты Президента Реджепа Таипа Эрдогана. Глава Офиса Президента заявил, что поблагодарил героев за их мужество, победу и стойкость.

Кроме того, Ермак отметил, что родные героев боролись за их освобождение с огромным рвением.

"Мариуполь стал нашими Фермопилами. Как и о 300 спартанцах, об обороне и трагедии Мариуполя должен знать весь мир. Но самое важное, о чем я всегда говорю: герои должны быть живы", – заявил глава Офиса Президента.

Он добавил, что обороны Мариуполя и "Азовстали" будут оставаться образцом несокрушимости для многих поколений украинцев.

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