Командиры пророссийских боевиков сеют дезинформацию о "танковом наступлении ВСУ", – Тимчук

После того, которые бойцы Операции Объединенных сил взяли под свой контроль поселок Чигари на Донбассе, пророссийских боевиков и часть пророссийски настроенного населения охватила паника.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский нардеп, руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.

Он отметил, что в связи с этим командование российских оккупационных сил решило срочно реализовать информационно-психологическую операцию по "нейтрализации негативных последствий".

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"В частности, в информационное поле была вброшена дезинформация о "танковом наступлении ВСУ" и неком "возмездии" со стороны оккупационных войск – уничтожении "украинских танков и БМП", "горящих складах и разгромленных частях ВСУ, что наступают", "американском радаре, что уничтожен меткими артиллеристами 1-го АК" и т. д.", – говорится в сообщении Тимчука.

Он добавил, что в рамках этой "операции" оккупанты демонстративно перебросили в Горловку подкрепление (к усиленному батальону) и организовали массированные обстрелы пригородов этого населенного пункта.