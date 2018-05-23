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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА

Командири проросійських бойовиків сіють дезінформацію про "танковий наступ ЗСУ", – Тимчук

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Командири проросійських бойовиків сіють дезінформацію про
Командири проросійських бойовиків сіють дезінформацію про "танковий наступ ЗСУ" / 5 Канал

Після того, які бійці Операції Об’єднаних сил взяли під свій контроль селище Чигарі на Донбасі, проросійських бойовиків та частину проросійськи налаштованого населення охопила паніка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український нардеп, керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Він зазначив, що у зв’язку з цим командування російських окупаційних сил вирішило терміново реалізувати інформаційно-психологічну операцію по "нейтралізації негативних наслідків".

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"Зокрема, в інформаційне поле була вкинута дезінформація про "танковий наступ ЗСУ" і якусь "відплату" з боку окупаційних військ – знищення "українських танків і БМП", "палаючі склади і розгромлені частини ЗСУ, що наступають", "американський радар, знищений влучними артилеристами 1-го АК" і т. д.", – мовиться у повідомленні Тимчука.

Він додав, що в межах цієї "операції" окупанти демонстративно перекинули в Горлівку підкріплення (до посиленого батальйону) та організовані масовані обстріли передмість цього населеного пункту

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Російська пропаганда Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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