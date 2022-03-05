Командование до сих пор пытается убедить белорусских танкистов напасть на Украину, – Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины доложили об оперативной ситуации в войне с российским агрессором. Наступательные действия противник продолжает.

Однако Беларусь пока России войсками не помогает. Белорусское командование все еще убеждает военных выполнить преступный приказ самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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Беларусь – все еще угроза

Как отметили в Генштабе ВСУ, на белорусской границе с Украиной продолжают находиться БТГр (батальонные тактические группы) из состава 38 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Беларуси.

Однако из-за отказа значительного количества военнослужащих выполнять преступные приказы, командование все еще пытается убедить личный состав пойти в наступление на территорию Украины.

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