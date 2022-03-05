А проте Білорусь наразі Росії військами не допомагає. Білоруське командування все ще переконує військових виконати злочинний наказ самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
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Білорусь – все ще загроза
Як зазначили у Генштабі ЗСУ, на білоруському кордоні з Україною продовжують перебувати БТГр (батальйонні тактичні групи) зі складу 38 окремої десантно-штурмової бригади збройних сил Білорусі.
Проте через відмову значної кількості військовослужбовців виконувати злочинні накази, командування все намагається переконати особовий склад піти у наступ на територію України.
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