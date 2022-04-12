Командование пересматривает контракты российских военных, чтобы они не могли их расторгнуть

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что российские оккупанты пытаются усилить свои группировки.

Для этого они проводят ускоренную подготовку младших специалистов в восточном военном округе России.

Важно ВСУ уволили 15 населенных пунктов и отодвинули линию фронта от Днепропетровской области

"Российским командованием пересматриваются условия контрактов для узаконения участия в боевых действиях за пределами России и исключения их расторжения со стороны военнослужащих", – сообщили в Генштабе.

Кроме того, сообщили, что на территории Украины остается высокая угроза применения ракетного удара по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Также остается возможность активизации действий оккупационных войск, чтобы продвинуться к административным границам Донецкой и Луганской областей.

Смотрите также – НАТО считает неизбежным второй этап войны в Украине: будет более масштабным