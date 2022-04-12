Для цього вони здійснюють прискорену підготовку молодших спеціалістів у східному військовому окрузі Росії.

Важливо ЗСУ звільнили 15 населених пунктів і відсунули лінію фронту від Дніпропетровської області

"Російським командуванням переглядаються умови контрактів для узаконення участі у бойових діях за межами Росії та унеможливлення їх розірвання з боку військовослужбовців", – повідомили у Генштабі.

Крім того, повідомили, що на території України залишається висока загроза застосування ракетного удару по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Також залишається ймовірність активізації дій окупаційних військ, аби просунутися до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

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