В Херсонской области командование начинает подготовку оккупантов к "жесту доброй воли"

Российское командование постоянно накачивает свои войска пропагандой, чтобы ордынцы выполняли приказы и продолжали отчаянно сражаться за идеи кремлевской верхушки. Тем не менее, в разных подразделениях информационно-боевая машина работает по-разному.

Так, по данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, "обработка мозгов" оккупантов, находящихся на левом берегу Днепра на Херсонщине, существенно отличается от пропаганды, подаваемых группировкой на правобережье. Захватчиков, оказавшихся фактически в оперативном окружении и столкнувшихся с проблемами в обеспечении, пугают пленом и уговаривают удерживать позиции даже путем собственной жизни.

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Однако российские подразделения на левом берегу замполиты постепенно готовят к тому, что Херсон будет освобожден Силами обороны Украины.

Захватчикам объясняют, что областной центр никогда не был важным для россии

У российского командования, судя по всему, до сих пор нет четких планов относительно того, что им делать с временно оккупированными территориями на Юге.

Захватчики долгое время готовились к проведению "референдумов" и аннексии частей Херсонской и Запорожской областей, но сроки "голосования" постоянно переносили.

Когда же для оккупантов ситуация на фронте немного пошатнулась, они сразу начали перебрасывать к правобережью дополнительные резервы и готовиться к контрнаступлению в надежде удержать позиции.

Но параллельно с этим командиры армий, отрядов и офицеры-ФСБшники предпочитали уйти подальше от опасного направления, даже понимая, что они бросают подчиненных на смерть.

После определенного продвижения ВСУ на Херсонщине захватчики совсем на время растерялись. Логисты пытались построить путь обеспечения отрезанных от основной части подразделений, несмотря на риски и потери. Генералы отдавали противоречивые приказы от организации отступления к срочному объявлению о принадлежности всех захваченных территорий к россии с последующим ядерным шантажом всего мира.

Некоторые отряды орды вели себя, как курица с отрубленной головой, – продолжали подготовку к "референдуму" непосредственно в Херсоне. Однако им быстро объяснили, что всевозможные "голосования" не ко времени. Тем не менее, отказались от агитации только в областном центре – в случае, если из москвы поступит приказ провести мероприятия по аннексии региона даже без контроля над главным городом.

Впрочем, наиболее интересно то, что захватническое командование решило готовить свое войско к сдаче Херсона. Особому составу начали понемногу доказывать, что этот населенный пункт не является приоритетом для россии. Мол, в кремле никогда и не хотели присоединять его к россии. В то же время оккупантам на левом берегу говорят совсем другое – что от них зависит вся дальнейшая судьба военной компании.

Все попытки подготовить войска с правобережья к "жесту доброй воли" в Херсоне оккупационные группировки воспринимают без всяких возражений, однако внутри бандформирований подобным недовольны. Мол, если кремлю город не нужен, то зачем во время его обороны положили жизнь тысяч русских воинов, а, самое главное, для чего туда опрокидывали наиболее боеспособные подразделения.

Сдавать Херсонщину точно не планируют

Левобережную часть Херсонской области захватчики отдавать Украине без боя не планируют. Ведь именно там расположены все постройки, которые способны снабжать Крым водой. Кроме того, без сухопутного коридора с полуостровом будет серьезно "подвисать" группировка орды на Запорожье, а этого путин и его приспешники также не могут допустить, потому что им важно контролировать ЗАЭС. Не только для ядерного терроризма, но и для того, чтобы электростанция не поставляла энергию Украине. Ибо захватчики решили, что если они не способны обеспечить себе военную победу, им нужно делать все для экономического давления на наше государство.

Путин считает, что ему все же удастся заставить украинские власти сесть за стол переговоров, если россия будет уничтожать объекты критической инфраструктуры и сделает так, что неподконтрольные агрессорам территории не смогут нормально перезимовать.