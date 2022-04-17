В России ищут противодействие украинским ракетам

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко со ссылкой на источники в разведке. Кораблям ВМС России запрещен выход из бухты в Севастополе, пока не будет установлена ​​причина гибели "Москвы".

Это интересно Я в бешенстве, – пропагандист Соловьев устроил истерику из-за сожженного крейсера "Москва"

Также в сообщении Геращенко говорится, что российским кораблям нельзя покидать бухту Севастополя, пока не будет найдено противодействие украинским противокорабельным ракетам.

Как сообщают источники в разведке, командование Черноморского флота запретило выход кораблей ВМС России из бухты в Севастополе, до тех пор пока не будет установлена ​​настоящая причина гибели флагмана ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" и не будут найдены методы эффективного противодействия украинским противокорабельным ракетам.

– написал Геращенко в телеграме.

Российский флот оказался запертым

Советник Дениса Монастырского отметил, что российский флот "оказался фактически запертым в гавани временно оккупированного украинского Севастополя".

По словам Геращенко, из-за угрозы потери других кораблей он не в состоянии больше планировать наступательные и десантные операции в территориальных водах Украины.

Заметим, что 17 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что Россия, вероятно, готовится к высадке десанта из моря. В Минобороны Украины уточнили, что речь идет о Мариуполе.

Крейсер "Москва" утонул у Черном море

Вечером 13-го апреля стало известно о том, что российский крейсер получил повреждения. В флагман Черноморского флота России попали украинскими противокорабельными ракетами "Нептун".

Россия сначала скрывала удар по крейсеру, заявляя о пожаре. Впоследствии Кремлю пришлось признать, что крейсер затонул.

Именно этот крейсер атаковал украинских защитников острова Змеиный и прикрывал всю Херсонскую группу оккупационных войск России.

На тему – Соловьев чуть ли не плачет из-за крейсера Москва: смотрите видео