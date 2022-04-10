Командование ВСУ ожидает попытку России прорвать оборону и продвинуться в сторону Северодонецка

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Украину. После неудачи в боях под Киевом и Черниговом захватчики решили сосредоточиться на Востоке Украины.

Пока идет подготовка к очередной волне вторжения российских войск. Оккупанты осуществляют перегруппировку, наращивание системы управления и материально-технического обеспечения войск. Для этого в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей перебрасывают батальонные тактические группы из состава Восточного и Центрального военных округов.

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В Генштабе ВСУ сообщают, что российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск в районе города Изюм. Не исключается наращивание усилий противника по направлению к Славянску.

Ожидаются попытки противника существующим составом войск прорвать нашу оборону и осуществить продвижение в районы населенных пунктов Северодонецк, Попасная, Авдеевка и Курахово.

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