Поки триває підготовка до чергової хвилі вторгнення російських військ. Окупанти здійснюють перегрупування, нарощування системи управління та матеріально-технічного забезпечення військ. Для цього до прикордонних з Україною районів Бєлгородської, Воронезької та Курської областей перекидають батальйонні тактичні групи зі складу Східного та Центрального військових округів.

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У Генштабі ЗСУ повідомляють, що російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону українських військ у районі міста Ізюм. Не виключається нарощування зусиль противником у напрямку на Слов'янськ.

Очікуються спроби противника наявним складом військ прорвати нашу оборону та здійснити просування до районів населених пунктів Сєверодонецьк, Попасна, Авдіївка та Курахове.

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