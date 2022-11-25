Командование ВСУ срочно обратилось к российским военным
Источник:"СтратКом ВСУ"
Многие российские оккупанты понимают, что погибнут на войне против Украины. В сети опубликовали видеоинструкцию для захватчиков, как они могут спасти свою жизнь.
В пятницу, 25 ноября, Центр стратегических коммуникаций опубликовал видео для "приходящих в сознание" российских военных и понимающих последствия отправления на войну. В организации отметили, что это является официальным обращением украинского командования Вооруженных Сил к путинским солдатам.
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Как оккупанты могут ускорить окончание войны
Очевидно, что поражение России не за горами, и война против Украины закончит полным фиаско для Путина. Однако солдаты вражеской армии могут ускорить этот процесс и просто сдаться в плен. В Вооруженных Силах заверили, что с захватчиками будут вести себя должным образом.
В то же время те, кто сдаются в плен, не знают правил войны, известных как международное гуманитарное право. Но они внесены в программу нашей (украинской – 24 канал) военной подготовки,
– отметили в ВСУ.
В ролике от официального командования нашей армии подробно рассказали, какие права имеют российские солдаты после сдачи в плен, какой статус они приобретают и констатировали, что украинские воины будут достойно обращаться с пленниками, которые решили сложить оружие.
Что будет с российскими военными после их сдачи в плен: смотрите видео
Однако там также отметили, если во время "сдачи в плен" оккупанты решат открыть огонь по подразделениям украинской армии, согласно Женевской конвенции, это будет классифицироваться как военное преступление – то есть вероломство. В таком случае, кстати, военные имеют право открыть ответный огонь.
Среди главных правил сдачи в плен для российских оккупантов есть:
- выход с поднятыми руками и озвучивание фразы "я сдаюсь";
- выход по одному, без оружия и по команде;
- исполнение всех приказов, озвучивающих ВСУ;
- на технике нужно подъезжать с белым флагом и остановиться на расстоянии не менее километра от позиций ВСУ.
Вооруженные Силы также обратились к народу Беларуси
Недавно командование украинской армии опубликовало видео, в котором обратилось к белорусской нации и предупредило жителей соседней страны о возможных провокациях. Очевидно, Россия будет пытаться вовлечь Беларусь в полномасштабную войну и ради этого организует теракт на территории соседней страны, обвинив во всем Вооруженные Силы.
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