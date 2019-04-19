Команду Зеленского нужно воспринимать без эмоций, – эксперт

Команду, которую представил Владимир Зеленский, надо воспринимать без эмоций – негативных или позитивных. Эти люди идут в Администрацию Президента. Не факт, что они потом станут членами правительства.

Об этом 24 каналу рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

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По его словам, о команде Зеленского много говорилось. Это нужно было делать. Медиа-сообщество обратилось к нему с таким требованием. Поэтому Зеленский показал, что он выполняет свое обещание. Это прозвучало технологически правильно и красиво. Но пока это заявления и декларации. А дальше покажет время.

Зеленский вполне правильно сказал и несколько раз это подчеркнул, что эти люди идут с ним в будущую Администрацию Президента. А Администрация Президента на самом деле должна быть канцелярией. Это не структура, которая влияет или решает вопросы, связанные с экономикой, внутренней политикой,

– отмечает Виталий Бала.

Политолог подчеркивает: это право президента – назначать свою канцелярию. Пойдут ли люди, которых представил Зеленский, далее – в Кабинет Министров – будет зависеть от парламента, который должен проголосовать за состав правительства.

По мнению Виталия Бала, представление Зеленским своей команды – попытка остановить процесс недоверия к нему, который начался среди тех людей, которые против Порошенко, но и не поддерживают Зеленского.

Что известно про команду Владимира Зеленского? В эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский впервые представил свою команду, с которой идет на президентские выборы 2019 года. Зеленский отметил, что именно эти люди пойдут с ним в Администрацию Президента в случае его выигрыша. По его словам, он не собирается "раздавать портфели", и кто из них окажется лучшим, тот и займет ту или иную должность. Всех специалистов Зеленский охарактеризовал как волонтеров в политике.



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