Команду Зеленського треба сприймати без емоцій, – експерт

Команду, яку представив Володимир Зеленський, треба сприймати без емоцій – негативних або позитивних. Ці люди йдуть в Адміністрацію Президента. Не факт, що вони потім стануть членами уряду.

Про це 24 каналу розповів директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

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За його словами, про команду Зеленського багато говорилося. Це треба було робити. Медіа-спільнота звернулася до нього з такою вимогою. Тому Зеленський показав, що він виконує свою обіцянку. Це прозвучало технологічно правильно і гарно. Але поки це заяви і декларації. А далі покаже час.

Зеленський цілком правильно сказав і кілька разів на цьому наголосив, що ці люди ідуть з ним у майбутню Адміністрацію Президента. А Адміністрація Президента насправді має бути канцелярією. Це не структура, яка впливає або вирішує питання, пов’язані з економікою, внутрішньою політикою,

– наголошує Віталій Бала.

Політолог підкреслює: це право президента – призначати свою канцелярію. Чи підуть люди, яких представив Зеленський, далі – в Кабінет Міністрів – залежатиме від парламенту, який має проголосувати за склад уряду.

На думку Віталія Бали, представлення Зеленським своєї команди – спроба зупинити процес недовіри до нього, який розпочався серед тих людей, які проти Порошенка, але і не підтримують Зеленського.

Що відомо про команду Володимира Зеленського? В ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський вперше представив свою команду, з якою іде на президентські вибори 2019 року. Зеленський зазначив, що саме ці люди підуть з ним в Адміністрацію Президента у випадку його виграшу. За його словами, він не збирається "роздавати портфелі", і хто з них виявиться найкращим, той і обійме ту чи інше посаду. Всіх фахівців Зеленський охарактеризував як волонтерів у політиці.



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