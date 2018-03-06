Командующего объединенных сил могут назначить в ближайшие дни

На украинском Донбассе россиянам будет сложнее воевать, по крайней мере на это надеются украинские защитники. После принятия закона о реинтеграции Донбасса, появилась возможность сконцентрировать командование всеми силами в одних руках – командующего штаба объединенных сил.

Вооруженный отпор российской агрессии, а не АТО. Именно так в ближайшее время будет называться война на востоке Украины в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса. Если раньше антитеррористической операцией руководила СБУ, то теперь главными становятся военные, а именно штаб объединенных сил.

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Командующего обьедананих сил назначает Президент Украины. Сейчас армейцы не говорят кто именно будет, только намекают, что с кандидатурой определились и назначить нового командующего могут в ближайшее время.

Также военно-гражданские администрации теперь напрямую подчиняются Генеральному штабу и именно он будет назначать глав ВЦА, хотя это делала СНБО. Представители собственно военно-гражданских администраций пока никаких новых указаний и распоряжений не получали.

Нам пока никаких указаний, распоряжений и инструкций не поступало. Пока мы еще подчиняемся антитеррористическому центру. До каких пор это продлится мы также не можем сказать,

– отметил руководитель военно-гражданской администрации Красногоровки Олег Ливанчук.

Согласно новому закону, существенно увеличиваются полномочия силовиков в зоне боевых действий и на прифронтовых территориях, в том числе и в отношении гражданских. Теперь силовики имеют право: конфисковывать транспорт, заходить в дома, задерживать граждан, делать обыск и использовать оружие и другие спецсредства против гражданских, если те проявляют агрессию в сторону силовиков, или препятствуют их деятельности.

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Заместитель Министра по оккупированным территориям Георгий Тука отмечает, что именно эти положения закона достаточно противоречивы и могут привести к произволу со стороны силовиков. Однако в Генштабе уверяют, что не допустят противоправных действий со стороны силовиков. Для этого есть военная прокуратура. Также отмечают, что эти нормы сделают невозможным ситуацию которая сложилась с пограничником Колмогоровым.

Пока же нет ни командующего объединенных сил да и президент, который должен своим приказом запустить новый порядок в зоне АТО, этого не сделал. Поэтому военные пока работают в штатном режиме и новых распоряжений не получали.

Я более чем уверен, что через несколько дней больше станет известно и о командующем и больше данных, то будет сразу проинформирован весь личный состав,

– отметил пресс-офицер бригады ВСУ Иван Бурдюг.

Однако когда же это произойдет пока не известно.