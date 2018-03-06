Командувача Об'єднаних сил можуть призначити найближчими днями

На українському Донбасі росіянам буде складніше воювати, принаймні на це сподіваються українські захисники. Після прийняття закону про реінтеграцію Донбасу, з'явилася можливість сконцентрувати командування всіма силами в одних руках – командувача штабу Об'єднаних сил.

Збройна відсіч російській агресії, а не АТО. Саме так найближчим часом буде називатись війна на сході України у відповідності до закону про реінтеграцію Донбасу. Якщо раніше антитерористичною операцією керувала СБУ, то тепер головними стають військові, а саме штаб Об'єднаних сил.

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Командувача Об'єдананих сил призначає Президент України. Наразі армійці не кажуть, хто саме буде, лише натякають, що з кандидатурою визначились і призначити нового командувача можуть вже найближчим часом.

Також військово-цивільні адміністрації тепер напряму підпорядковуються Генеральному штабу і саме він призначатиме голів ВЦА, хоча раніше це робила РНБО. Представиники власне військово-цивільних адміністрацій поки що жодних нових вказівок та розпоряджень не отримували.

Нам поки жодних вказівок, розпоряджень та інструкцій не надходило. Поки ми ще підпорядковуємось антитерористичному центру. До якого часу це протриває ми також не можемо сказати,

– зазначив керівник військово-цивільної адміністрації Красногорівки Олег Ліванчук.

Зігдно з новим законом, суттєво збільшуються повноваження силовиків у зоні бойових дій та на прифронтових територіях, зокрема і щодо цивільних. Тепер силовики матимуть право: конфісоквувати транспорт, заходити в будинки, затримувати громадян, робити обшук та використовувати зброю та інші спецзасоби проти цивільних, якщо ті проявляють агресію в бік силовиків, або перешкоджають їхній діяльності.

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Заступник Міністра з окупованих територій Георгій Тука зазначає, що саме ці положеня закону є досить суперечливими та можуть призвести до свавілля з боку силовиків. Проте у Генштабі запевняють, що не допустять протиправних дій з боку силовиків. Для цього є військова прокуратура. Також зазначають, що ці норми унеможливлять ситуацію яка склалался із прикордонником Колмогоровим.

Поки ж нема ні командувача Об'єднаних сил та і президент, який має своїм наказом запустити новий порядок в зоні АТО, цього не зробив. Тому військові наразі працюють в шатному режимі та нових розпоряджень не отримували.

Я більш, ніж впевнений, що за кілька днів більш стане відомо і про командуючого і більш дані, то буде одразу проінформовано весь особовий склад,

– наголосив прес-офіцер бригади ЗСУ Іван Бурдюг.

Проте коли ж це станеться наразі невідомо.