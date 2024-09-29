Погиб вместе с Насраллой: в "Хезболле" подтвердили ликвидацию командующего Али Караки

"Хезболла" подтвердила гибель еще одного своего командира 27 сентября. Речь идет об Али Караки, командующем Южным фронтом в Ливане.

Об этом сообщил представитель "Хезболлы" Мухаммед Али Халил. Ливанский командир погиб вместе с Хасаном Насраллой в Бейруте.

К теме Израиль получил данные о местонахождении Насраллы от иранского "крота", – Le Parisien

Али Караки погиб вместе с Насраллой в Бейруте

"Хезболла" официально подтвердила смерть Али Караки, командующего Южного фронта, который руководил военными операциями группировки на юге Ливана.

Как сообщается, Караки погиб вместе с лидером "Хезболлы" Хасаном Насраллой во время удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту в пятницу. Этот инцидент произошел после предыдущего покушения на Караки, совершенного израильскими силами на прошлой неделе, который он пережил.

До этого ЦАХАЛ подтвердил гибель Али Караки, командующего Южного фронта "Хезболлы", а также нескольких других командиров Хасана Насраллы.

Как сообщается, Насралла был убит в штаб-квартире "Хезболлы", расположенной в южном пригороде Бейрута, в районе, который считается опорным пунктом группировки, известном как Дахия. По предварительным данным, штаб-квартира была расположена под землей, под жилыми домами в районе Дахии.