Просто приехали к россиянам на блокпост, – командующий Нацгвардией о первом бое с оккупантами

Новый командующий Нацгвардией Александр Пивненко в первые дни вторжения случайно приехал к россиянам на блокпост. Полковник вместе с побратимами заставил оккупантов отступать.

Александр Пивненко, которого Зеленский недавно назначил главой Нацгвардии, рассказал о начале полномасштабной войны По его словам, 24 февраля он встретил в Отдельном отряде спецназначения.

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Командующий Нацгвардией утром вступил в первый бой

Пивненко вспоминает, что с утра проснулся и услышал взрывы в Харькове. Около 11 утра он уже вступил в первое сражение.

Были прилеты артиллерии, удары по военным частям ПВО, которые дислоцировались в области. Где-то к 11 утра мы уже вступили на объездной Харькова в наш первый бой,

– рассказал Пивненко.

Полковник отметил, что они получили задачу поддержать Силы обороны в Циркунах возле Харькова. Там, по его словам, были три танка, которые он должен был своими "Буцефалами" поддержать, провести аэроразведку.

Как Пивненко приехал на блокпост россиян

Глава Нацгвардии рассказал, как на БТР буквально приехал на блокпост к россиянам и открыл огонь по вражеской технике.

Ехали по объездной быстро, чтобы успеть. На Циркуновском перекрестке уже стояла тяжелая техника. Около взвода людей, Т-72, БМП, ЗУ-23, два МТ-ЛБ. Я думал – наши. Мы на скорости приблизились к ним вплотную. Оказалось – россияне. А мы, считайте, просто приехали к ним на блокпост,

– сказал полковник.

Пивненко рассказал, что его БТР буквально с 25 – 30 выстрелов уничтожил вражеский тан, который сгорел. Затем, по его словам, им удалось уничтожить вражескую БМП.

"Россияне начали бежать вдоль лесополосы. По нашему БТРу также были попадания из РПГ, но он выдержал. За нами сразу зашли ВСУ и спокойно выгнали остальных врагов", – резюмировал он.