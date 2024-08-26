Об этом заявил командующий Сил специальных операций (ССО) Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Александр Трепак. Он также объяснил от чего зависит эффективность украинских бойцов.

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Украине придется воевать долго

Александр Трепак отметил, что ССО ВСУ не имеют права проигрывать, ведь много потеряли на этой войне.

Россияне убили, замучили дорогих нам людей, разрушили дома, лишили покоя и уничтожили прошлую жизнь. Из-за россиян мы потеряли своих собратьев, родные погибших воинов остались без близких. Можем ли мы после этого терять веру в победу? Конечно, нет. После всего, что принесла нам Россия, опускать руки просто не имеем права,

– сказал он.

Командующий добавил, что Украина будет вынуждена долго воевать, а наказывать российских преступников – еще дольше.

Кто способен изменить Украину?

Командующий ССО ВСУ отметил, что только украинцы способны изменить Украину. Они должны осознать, делают ли достаточно для победы страны. В то же время Трепак отмечает, что многие должны признаться себе, что им страшно изменить гражданскую жизнь на военную.

Нам не нужны бесстрашные супергерои, нам нужны те, кто понимает: без участия каждого из нас Украина превратится в территорию на окраине Европы, а украинцы исчезнут как нация,

– сказал он.

От чего зависит эффективность ВСУ?

Военный отметил, что эффективность ВСУ зависит от украинского общества.

Эффективность Сил специальных операций в частности и ВСУ в целом зависит от людей, которые хотят жить в собственной стране по своим законам и правилам. И чем больше их присоединится к нашим рядам – тем быстрее мы сможем преодолеть извечного врага,

– добавил командующий ССО ВСУ.

Напомним, что ранее 24 Канал писал, что известно о новом командующем ССО Трепаке.